Завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, уничтожен в Новой Каховке

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, уничтожен в результате обстрела Новой Каховки, сообщил журналистам во вторник глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Завод, который производил оборудование для гидроэлектростанций по всему миру. Он уничтожен сейчас», — сказал Леонтьев.