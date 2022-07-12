Президент Шри-Ланки подписал заявление о своей отставке 13 июля — СМИ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление о своей отставке, документ датирован 13 июля. Об этом сообщила во вторник ланкийская газета «Дейли миррор».

По ее данным, «заявление президента подписано и передано высокопоставленному правительственному чиновнику, который передаст его спикеру парламента» Махинде Япе Абеивардене. Абеивардена уже в среду объявит об уходе Раджапаксы.