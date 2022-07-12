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Президент Шри-Ланки подписал заявление о своей отставке 13 июля — СМИ

11:05 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление о своей отставке, документ датирован 13 июля. Об этом сообщила во вторник ланкийская газета «Дейли миррор».

По ее данным, «заявление президента подписано и передано высокопоставленному правительственному чиновнику, который передаст его спикеру парламента» Махинде Япе Абеивардене. Абеивардена уже в среду объявит об уходе Раджапаксы.

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