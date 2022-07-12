Пожар произошел при испытании ракеты компании SpaceX, идет оценка ущерба — Маск

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-носитель, разработанная компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX для пуска космического корабля Starship, загорелась на стартовой площадке при начале испытаний.

Испытания прототипа ракеты-носителя Super Heavy проходили в понедельник по местному времени в американском штате Техас. Видеозапись с сильным взрывом и последующим пожаром опубликовал в «Твиттере» главный редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Берджин.

Маск отреагировал на это и отметил, что все пошло «не так уж хорошо», а его команда «оценивает ущерб».

«В данном случае проблема произошла при тесте запуска двигателя с вращением (у [двигателя] Raptor сложная последовательность запуска). В будущем мы не будем проводить тестовый запуск с использованием 33 двигателей одновременно», — написал Маск в «Твиттере».

В свою очередь Берджин отметил, что огонь вскоре после взрыва удалось, по всей видимости, потушить, хотя на месте площадки все еще можно видеть дым.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.