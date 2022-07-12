Украина ударила по Новой Каховке в Херсонской области 6 раз, 3 из них отбили системы ПВО

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ ударили по городу Новая Каховка Херсонской области шесть раз, три из которых отбили системы противовоздушной обороны. Об этом ТАСС сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Было шесть ударов, три отбило ПВО, а три, видите, не получилось», — сказал он.