Сбербанк опроверг информацию о повышении первого взноса по ипотеке

11:25

Сбербанк опроверг информацию СМИ об изменении первоначального взноса по уже одобренным заявкам на ипотечные кредиты. О том, что банк якобы увеличивает этот взнос до 35% при изначально одобренных 15-20%, написала газета «Коммерсант». В пресс-службе Сбербанка заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

«Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой, – подчеркнули в кредитной организации. – По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например, с увеличенным первоначальным взносом для снижения кредитной нагрузки. И те случаи, о которых пишет газета «Коммерсант», не являются массовыми и касаются именно тех клиентов, которые на прежних условиях получили бы отказ по кредиту».

Новые предложения банка о корректировке условия по первоначальному взносу – это возможность для ряда клиентов получить заемные средства, которые при меньшем взносе приводят к отказу, сообщили в пресс-службе. «Таким образом, мы делаем ипотеку доступной для большего числа граждан и семей», – отметили в Сбербанке.