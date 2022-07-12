Сбербанк опроверг информацию о повышении первого взноса по ипотеке
11:25 12.07.2022
Сбербанк опроверг информацию СМИ об изменении первоначального взноса по уже одобренным заявкам на ипотечные кредиты. О том, что банк якобы увеличивает этот взнос до 35% при изначально одобренных 15-20%, написала газета «Коммерсант». В пресс-службе Сбербанка заявили, что эти данные не соответствуют действительности.
«Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой, – подчеркнули в кредитной организации. – По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например, с увеличенным первоначальным взносом для снижения кредитной нагрузки. И те случаи, о которых пишет газета «Коммерсант», не являются массовыми и касаются именно тех клиентов, которые на прежних условиях получили бы отказ по кредиту».
Новые предложения банка о корректировке условия по первоначальному взносу – это возможность для ряда клиентов получить заемные средства, которые при меньшем взносе приводят к отказу, сообщили в пресс-службе. «Таким образом, мы делаем ипотеку доступной для большего числа граждан и семей», – отметили в Сбербанке.
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