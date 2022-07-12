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Снаряд ВСУ попал в кровлю детского сада в Горловке, здание горит

13:20 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар начался в детском саду Горловки из-за прямого попадания снаряда Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

«Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86. Здание горит», — написал он.

ВСУ с утра наносят удары по Горловке. Украинские силовики применили артиллерию калибром 155 мм, 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм, также были выпущены ракеты из реактивной системы залпового огня «Град».

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