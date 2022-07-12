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Суд ЕС частично признал правоту Nord Stream 2 по иску против дополнений газовой директивы

13:32 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску против Еврокомиссии оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG, оспаривавшей дополнения в газовую директиву ЕС. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении суда.

Решение высшего суда Евросоюза гласит, что суд ЕС общей юрисдикции совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 года, отклонив иск о дискриминационном характере поправок газовой директивы ЕС для «Северного потока — 2».

«Суд постановил, что дополнения в директиву влияют на легальную ситуацию Nord Stream 2 AG, в результате, придя к противоположному заключению, суд общей юрисдикции допустил ошибку», — говорится в заявлении. На основании нынешнего решения оператор газопровода, который уже фактически блокирован в рамках антироссийских санкций, может вновь подать иск против газовой директивы ЕС в Европейский суд юстиции для повторного рассмотрения.

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