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Ракетами «Искандер» уничтожены пусковые установки комплекса Harpoon в Одесской области

14:32 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российскими высокоточными ракетами «Искандер» в Одесской области уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon («Гарпун») производства США. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования „Искандер“ уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США», — сказал он.

Также ракетами воздушного базирования в районе в ДНР уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ. «В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил Конашенков.

По его словам, ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили военную технику ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й бригады в Николаевской области. «Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожены: живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска», — сказал он.

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