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Минцифры Украины объяснило гражданам, как писать доносы за связи с Россией

15:32 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство цифровой информации Украины объяснило украинцам, по каким признакам можно выявить коллаборанта и как написать донос на человека, каким-либо образом поддерживающего Россию.

«Если вы уличили человека, который: участвует в боевых действиях на стороне России, призывает к свержению независимости нашей страны и ее территориальной целостности, сдает стратегически важные локации, местных предпринимателей, подрывает доверие к местным властям или помогает оккупантам, организует выборы на временно оккупированных территориях, публично отрицает вооруженную агрессию РФ и т. д., немедленно сообщайте о них в чате Минцифры», — говорится в распространенном во вторник сообщении в телеграм-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что уже получили более 1 800 заявок о коллаборантов, и призвали граждан и дальше «приобщаться к народной разведке и сдавать СБУ государственных изменников».

Как отмечает в свою очередь украинское издание «Страна», ссылаясь на МВД Украины, каждый день возбуждается более 10 уголовных дел за коллаборационизм. А всего на данный момент зарегистрировано более 900.

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