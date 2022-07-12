Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды

16:30

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Губернатор Московской областипроверил ход строительства Мытищинской хорды – автодороги «Виноградово – Болтино – Тарасовка», реализуемой в рамках концессионного соглашения.

«Мытищинская хорда разгрузит Дмитровку, Ярославку, Осташковское шоссе, которые сегодня работают на пределе. По сути, это дублёр северного участка МКАД протяженностью 16,1 км - первый проект, который уже строится по концессии. Сдать дорогу должны в 2024 году, - сказал Андрей Воробьёв. - На территории Московской области реализуется 47 проектов – и федеральных, и региональных. Идет мощная модернизация федеральных трасс. Это и М-12 «Москва-Казань», первый участок которой будет запущен в конце года, и М-5 «Урал». У нас большая программа по региональным дорогам. Все это возможно благодаря президентскому проекту развития Московского транспортного узла и грантам, которые мы получаем в форме кредитов и дополнительных ресурсов».

Новая дорога пройдет от Дмитровского до Ярославского шоссе. Расчетная скорость движения – 110 км/ч. Работы на объекте начались в 2020 году. Это первая концессия Правительства Московской области по строительству дорог с привлечением средств инвестора.

Реализация проекта позволит перераспределить транспортные потоки, выведет часть транзита из г.о. Мытищи и Пушкинского, на 20-30% разгрузит Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе. Это повысит безопасность дорожного движения, и обеспечит транзиту быстрый и комфортный проезд. Дорога улучшит транспортную доступность для 850 тыс. жителей Подмосковья.

На сегодняшний день работы выполняются на 11-ти из 16-ти километров. Готовность объекта составляет порядка 25%. Сейчас строится мост через реку Чанка и три транспортные развязки - с Афанасовским и Пироговским шоссе, а также в районе п. Мебельная фабрика.

«Для Подмосковья это один из наиболее масштабных транспортных инфраструктурных проектов. Дорога строится в соответствии со всеми современными нормативами, стандартами качества и предусматривает 4 полосы, 11 путепроводов, 6 развязок. Доля частного инвестора составляет порядка 80%, что позволяет существенно снизить нагрузку на региональный бюджет, - сказал подрядчик, гендиректор ГК «ВИС» Дмитрий Доев. - На сегодняшний день налажены все логистические цепочки, организована поставка основных материалов. Мы определились практически со всеми производителями и поставщиками, максимально ушли от импорта. В основном здесь используются материалы российского, а зачастую подмосковного производства. Рисков, связанных с ресурсным обеспечением строек мы практически не видим».

Стоимость проезда будет установлена, когда завершится строительство. Планируется разработать систему лояльности для оплаты проезда по транспондеру.

Санкционные ограничения в отношении России не влияют на темпы реализации проекта. В строительстве максимально задействована ресурсная база и предприятия Подмосковья. Поставка песка, железобетонных изделий, металлоконструкций, бетона осуществляются из Щелкова, Дмитрова, Сергиева Посада, Мытищ, Протвино, а также других подмосковных и российских городов. Большая часть импортных материалов была заранее закуплена и поставлена на площадку. Также прорабатываются варианты импортозамещения или альтернативные пути поставки материалов.

На сегодняшний день в Московской области ведётся строительство 47 дорожных объектов, 14 из которых – федерального значения. В рамках концессионных соглашений, помимо Мытищинской хорды началась реализация проекта Новолыткаринского шоссе (ЮЛА), что позволит улучшить транспортную доступность жителей ряда населенных пунктов на юге, юго-востоке и востоке Московской области. Также ведутся работы по строительству дублера Егорьевского шоссе (МЕТК). Введение в эксплуатацию объекта поспособствует уменьшению количества заторов и выведет транзитный поток из близлежащих населенных пунктов.