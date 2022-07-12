0
0
0
НОВОСТИ

Наемников на Украине ждут максимальные сроки заключения в случае их захвата — МО РФ

17:00 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранных наемников на Украине ждут максимальные сроки тюремного заключения, если они будут захвачены живыми. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения», — сказал Конашенков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 12.07.2022
Путин уточнил написание должности Минниханова в составе Госсовета
0
51
16:32 12.07.2022
Швеция признает решающую роль ядерного оружия в подходе НАТО к безопасности — глава МИД
0
99
16:30 12.07.2022
Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды
0
96
16:12 12.07.2022
Два беспилотника уничтожены в небе над Энергодаром, еще по двум работают — власти
0
116
16:10 12.07.2022
Рост продаж умных устройств от Сбера в первом полугодии составил 40%
0
122
16:00 12.07.2022
Прогнозы о наступлении системного кризиса в еврозоне начинают сбываться — Медведев
0
137
15:32 12.07.2022
Минцифры Украины объяснило гражданам, как писать доносы за связи с Россией
0
198
15:12 12.07.2022
Учебные стрельбы ПВО прошли около Крымского моста — мэр Керчи
0
194
15:00 12.07.2022
В Москве выявили 559 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
176
14:32 12.07.2022
Ракетами «Искандер» уничтожены пусковые установки комплекса Harpoon в Одесской области
0
309

Возврат к списку