Наемников на Украине ждут максимальные сроки заключения в случае их захвата — МО РФ
17:00 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранных наемников на Украине ждут максимальные сроки тюремного заключения, если они будут захвачены живыми. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения», — сказал Конашенков.
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