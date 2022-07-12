Наемников на Украине ждут максимальные сроки заключения в случае их захвата — МО РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранных наемников на Украине ждут максимальные сроки тюремного заключения, если они будут захвачены живыми. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения», — сказал Конашенков.