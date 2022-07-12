Спрос на сервис видеоконференций от Сбера Jazz вырос в 9 раз
18:10 12.07.2022
Спрос на отечественный сервис видеоконференций от Сбера Jazz вырос в 9 раз. Об этом рассказал в интервью интернет-изданию Эксперт Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка.
Jazz by Sber, разработанный командой SberDevices, позволяет всем желающим создавать и проводить встречи в бесплатной версии до 200 человек. Во время звонка можно синхронно смотреть видео в интернете и слушать музыку, а демонстрировать экран могут одновременно все участники конференции.
«Наверное, я бы сказал, что спрос начал расти резко после массового ухода зарубежных решений с российского рынка. По нашей статистике с марта спрос на Jazz вырос в 9 раз. И это мы наблюдаем не только по Jazz, но и по всем другим продуктам», – отметил Афанасьев.
По словам директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка, наибольший интерес сервис вызвал у бизнеса. К нему подключено уже более 400 компаний и организаций, и в день в среднем проводится около 20 тыс. конференций.
Кроме того, он рассказал, что будущее и настоящее за технологиями, которые позволят человеку эффективно использовать свое время. «Мы видим задачу в развитии виртуального ассистента, который сможет помочь человеку правильно распоряжаться своим временем. Причем не только в личной жизни, но и на работе. Потому у нас и появились решения именно для корпоративного сектора. И мы идем вперед и в этой области», – добавил Афанасьев.
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