Трое астраханцев погибли при обстреле ВСУ волонтерского центра в Шахтерском районе ДНР

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое жителей Астраханской области погибли при обстреле со стороны ВСУ волонтерского центра в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор российского региона Игорь Бабушкин.

«Произошла трагедия. В Шахтерском районе Донецкой Народной Республики украинские боевики обстреляли волонтерский центр, в результате чего получили ранения 11 человек, трое погибли, по четверым ведутся поисковые работы. К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико», — написал он.