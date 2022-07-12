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Трое астраханцев погибли при обстреле ВСУ волонтерского центра в Шахтерском районе ДНР

19:20 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое жителей Астраханской области погибли при обстреле со стороны ВСУ волонтерского центра в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор российского региона Игорь Бабушкин.

«Произошла трагедия. В Шахтерском районе Донецкой Народной Республики украинские боевики обстреляли волонтерский центр, в результате чего получили ранения 11 человек, трое погибли, по четверым ведутся поисковые работы. К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико», — написал он.

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