Националисты нанесли с беспилотников удар 120-мм минами рядом с Запорожской АЭС — МО РФ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские националисты, используя беспилотники, нанесли удар двумя 120-мм минами по зданиям рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сегодня украинские неонацисты, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-мм минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами, которые, реализуя свои преступные цели, руками Киева подвергают опасности миллионы граждан Украины», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Он не уточнил, если ли в результате удара пострадавшие или разрушения. «Призываем страны мирового сообщества, Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на потенциально опасных объектах», — подчеркнул начальник центра.