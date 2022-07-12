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Решение об отмене моратория на исполнение смертных приговоров в ДНР вступило в силу

21:20 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики, сообщили журналистам в Народном Совете. Таким образом, мораторий на исполнение смертных приговоров снят.

«Закон Донецкой Народной Республики „О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики“. Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров», — говорится в сообщении.

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