Решение об отмене моратория на исполнение смертных приговоров в ДНР вступило в силу
21:20 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики, сообщили журналистам в Народном Совете. Таким образом, мораторий на исполнение смертных приговоров снят.
«Закон Донецкой Народной Республики „О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики“. Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров», — говорится в сообщении.
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