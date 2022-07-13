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Луганск был обстрелян из HIMARS боеприпасами дальностью стрельбы до 300 км — Марочко

09:00 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины использовали для удара по Луганску боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью стрельбы от 140 км до 300 км. Об этом сообщил в среду офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

«Расстояние между населенным пунктом Артемовск (Бахмут) и населенным пунктом Луганск более 90 км, следовательно, ВФУ вчера применили боеприпасы к РСЗО HIMARS семейства AFOM с дальностью стрельбы от 140 до 300 км», — написал он.

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