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НОВОСТИ

Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининград - СМИ

09:05 13.07.2022 Источник: Известия

ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининград. Как заявили «Известиям» высокопоставленные источники с российской стороны, Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ. По словам собеседников, эту меру могут отдельно прописать в готовящемся седьмом пакете санкций.

Такой вариант, отмечают эксперты, с точки зрения процедуры легче, чем голосование по отдельным исключениям. В Совфеде уточнили, что также рассчитывают на разрешение спора, иначе ситуация грозит зайти в «‎очень опасный тупик»‎.

Сейчас все зависит от того, сможет ли Брюссель уговорить Вильнюс, который отказывается согласовать транзит.

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