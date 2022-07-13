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МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США

09:20 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП США в 2022 году увеличится на 2,3%, в 2023 году темпы роста прогнозируются на уровне 1%. Это следует из доклада МВФ, обнародованного во вторник по итогам традиционного ежегодного обзора экономики США на основании 4-й статьи устава организации.

Фонд ухудшил по сравнению со своими апрельскими оценками прогноз по росту ВВП США на 1,4 процентного пункта (п. п.) в нынешнем и на 1,3 п. п. в следующем году. В минувшем году, по подсчетам аналитиков МВФ, экономика США выросла на 5,7%.

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