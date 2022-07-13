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Ударно-разведывательный беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем

09:32 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский ударно-разведывательный беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем. Об этом в среду сообщил в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики Зеленского традиционно попытались нарушить ночной покой мелитопольцев, отправив кошмарить горожан разведывательно-ударный БПЛА», — написал он. Рогов добавил, что беспилотник был сбит системой ПВО.

12 июля украинская сторона нанесла удар по освобожденному в Запорожской области Энергодару при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Позже Рогов сообщил ТАСС, что ВСУ с начала вторника послали для ударов по Энергодару шесть ударных беспилотников, после чего как минимум три из них были сбиты.

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