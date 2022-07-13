0
0
23
НОВОСТИ

Доля новых линий «омикрона» в РФ выросла до 38,86% — Роспотребнадзор

10:00 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля новых подвидов омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 среди выявляемых случаев в России возросла за последние две недели до 38,86%. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания.

5 июля пресс-служба ведомства отмечала, что за последние три недели к линиям BA.4 и BA.5 было отнесено 6,57% от общего количества сиквенсов.

«За последние две недели к линии BA.1 геноварианта „омикрон“ отнесено 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 — 38,86%, к геноварианту „дельта“ — 1,21%», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 13.07.2022
СМИ анонсировали отставку вице-премьера Борисова
0
3
09:32 13.07.2022
Ударно-разведывательный беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем
0
81
09:20 13.07.2022
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
0
95
09:05 13.07.2022
Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининград - СМИ
0
152
09:00 13.07.2022
Луганск был обстрелян из HIMARS боеприпасами дальностью стрельбы до 300 км — Марочко
0
153
22:40 12.07.2022
Поляки должны избавиться от стокгольмского синдрома по отношению к Германии — Качиньский
0
646
22:00 12.07.2022
Националисты нанесли с беспилотников удар 120-мм минами рядом с Запорожской АЭС — МО РФ
0
582
21:20 12.07.2022
Решение об отмене моратория на исполнение смертных приговоров в ДНР вступило в силу
0
517
20:40 12.07.2022
Причастных к терактам в освобожденных районах Запорожской области будут выселять
0
698
20:00 12.07.2022
Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии
0
703

Возврат к списку