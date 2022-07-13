Доля новых линий «омикрона» в РФ выросла до 38,86% — Роспотребнадзор

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля новых подвидов омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 среди выявляемых случаев в России возросла за последние две недели до 38,86%. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания.

5 июля пресс-служба ведомства отмечала, что за последние три недели к линиям BA.4 и BA.5 было отнесено 6,57% от общего количества сиквенсов.

«За последние две недели к линии BA.1 геноварианта „омикрон“ отнесено 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 — 38,86%, к геноварианту „дельта“ — 1,21%», — говорится в сообщении.