СМИ анонсировали отставку вице-премьера Борисова

10:05 Источник: РБК

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления космос и оборонная промышленность, уйдет со своего поста в ближайшее время, рассказали РБК два источника, знакомых с обсуждением вопроса, а также подтвердили источник в оборонно-промышленном (ОПК) комплексе, федеральный чиновник и экс-чиновник правительства.

По словам источников, знакомых с обсуждением вопроса, Борисов может занять должность главы «Роскосмоса», которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин. Эту информацию также подтвердил экс-чиновник правительства. Источник из сферы ОПК сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Борисов, но слышал, что это может быть «крупный промышленный актив».