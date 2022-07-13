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Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить компанию — NYT

10:20 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, обратилась в суд с целью заставить миллиардера Илона Маска завершить сделку по покупке компании, сообщила во вторник газета «Нью-Йорк таймс».

По ее сведениям, судебный иск был подан адвокатами компании в суд штата Делавэр, который в будущем должен определить, имел ли Илон Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения о слиянии с Twitter из-за того, что руководство соцсети не предоставило ему необходимой информации по доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки, или на него до сих пор распространяются обязательства по приобретению компании.

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