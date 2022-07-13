Минобороны КНР обвинило эсминец США во вторжении в территориальные воды страны

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны КНР заявило в среду, что эсминец США незаконно вошел в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (Парасельские острова). Согласно заявлению официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, действия США серьезно нарушают суверенитет и безопасность Китая, наносят ущерб миру и стабильности и регионе.

«13 июля американский ракетный эсминец Benfold, не получив соответствующего разрешения правительства Китая, незаконно вторгся в территориальные воды китайского архипелага Сиша», — сказано в заявлении, опубликованном в мессенджере WeChat.

По словам Тянь Цзюньли, морские и воздушные силы НОАК сопровождали и вели наблюдение за американским кораблем, а также сделали ему предупреждение о необходимости покинуть акваторию. Он подчеркнул, что действия американских военных «являются серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая, наносят серьезный ущерб миру и стабильности в регионе Южно-Китайского моря (ЮКМ), всерьез нарушают принципы международного права и нормы международных отношений, являются еще одним железным доказательством гегемонии США и милитаризации Южно-Китайского моря».