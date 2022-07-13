Товарооборот Китая и России в I полугодии вырос на 27,2%

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем торговли Китая и России в первом полугодии вырос на 27,2% в годовом исчислении, до 80,675 млрд долларов. Об этом сообщило в среду Главное таможенное управление КНР.

Как следует из документа на сайте ведомства, экспорт Китая в РФ в январе — июне вырос на 2,1%, до 29,55 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 48,2%, до 51,125 млрд долларов.