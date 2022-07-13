Союзные силы продвигаются в направлении Северска и Соледара — Пушилин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения союзных сил продвигаются в направлении Северска и Соледара, в районе Угледара есть успехи, но продвижение небыстрое. Об этом в среду сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Что касается Северска, Соледара, в этом направлении продолжают продвигаться подразделения союзных сил. Что касается направления Угледара, там тоже есть определенные успехи, но тем не менее не так быстро все реализовывается, как хотелось бы „, — сказал он в эфире телеканала „Соловьев.Live“.