ФРГ откажется от угля из РФ 1 августа, от нефти — 31 декабря — советник Шольца

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти. Соответствующее заявление сделал в среду помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис, выступая на международном энергетическом форуме в Сиднее.

«Через несколько недель мы откажемся от российского угля, с 1 августа, в соответствии с санкциями поставки снизятся до нуля, при том, что Россия поставляла нам 40% всего угля. Поставки российской нефти, это также порядка 40% от нашего общего объема, также будут снижены до нуля с 31 декабря 2022 года. Каждый, кто знаком с историей нефтепровода „Дружба“, который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, [знает, что] избавиться от этой зависимости — дело нетривиальное, но это именно то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — сказал Кукис.

Он также отметил, что теперь ключевой и весьма сложной задачей для его страны на будущее будет поиск решений для отказа от российского газа. Для этого, указал Кукис, Германия быстро развивает терминалы для приема СПГ. Вместе с тем он признал, что «США и Катар могут вместе поставить в Европу около 30 млрд кубометров газа в виде СПГ», что пока недостаточно для замены газа из РФ.