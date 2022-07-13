Калининград не получал официальных документов о снятии ограничений на транзит грузов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Калининградской области пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областного правительства.

Издание «Известия», ссылаясь на неназванные источники с российской стороны, сообщило ранее в среду, что ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининград. По данным издания, Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. По данным издания, в документе, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ, однако сейчас все зависит от позиции Литвы.

«На текущий момент никаких официальных заявлений российской или европейской стороны [в областном правительстве] нет. Документов также опубликовано не было», — сказал руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.