Калининград не получал официальных документов о снятии ограничений на транзит грузов
12:00 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Калининградской области пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областного правительства.
Издание «Известия», ссылаясь на неназванные источники с российской стороны, сообщило ранее в среду, что ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининград. По данным издания, Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. По данным издания, в документе, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ, однако сейчас все зависит от позиции Литвы.
«На текущий момент никаких официальных заявлений российской или европейской стороны [в областном правительстве] нет. Документов также опубликовано не было», — сказал руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.
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