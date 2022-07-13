0
0
118
НОВОСТИ

Наемники в ДНР будут расстреляны в случае отклонения апелляций — Пушилин

12:05 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные наемники, приговоренные в Донецкой Народной Республике (ДНР) к смертной казни, в случае отклонения апелляций будут расстреляны. Об этом в среду сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей эту меру наказания, приговор, тогда их дела будут переданы в соответствующую службу для реализации приговора. <…> [Смертная казнь в ДНР] предусмотрена через расстрел. Не публично», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев.Live».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 13.07.2022
Конгресс украинцев в суде оспорил решение Канады о передаче турбины для «Северного потока»
0
33
13:00 13.07.2022
Бербок назвала тревожным письмо знаменитостей ФРГ с призывом прекратить огонь на Украине
0
39
12:45 13.07.2022
Андрей Воробьев: Более 800 единиц оборудования поставили в подмосковные медорганизации с начала 2022 года
0
65
12:32 13.07.2022
Запасы пшеницы в мире сократились до минимума за четыре года — отчет Минсельхоза США
0
97
12:20 13.07.2022
В Волгограде задержали сторонника националистической идеологии с оружием и 3 кг тротила
0
104
12:00 13.07.2022
Калининград не получал официальных документов о снятии ограничений на транзит грузов
0
184
11:32 13.07.2022
ФРГ откажется от угля из РФ 1 августа, от нефти — 31 декабря — советник Шольца
0
196
11:20 13.07.2022
Союзные силы продвигаются в направлении Северска и Соледара — Пушилин
0
191
11:05 13.07.2022
Товарооборот Китая и России в I полугодии вырос на 27,2%
0
185
11:00 13.07.2022
"Роскосмос" откладывает работы по пилотируемым полетам на Луну
0
201

Возврат к списку