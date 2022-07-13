Наемники в ДНР будут расстреляны в случае отклонения апелляций — Пушилин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные наемники, приговоренные в Донецкой Народной Республике (ДНР) к смертной казни, в случае отклонения апелляций будут расстреляны. Об этом в среду сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей эту меру наказания, приговор, тогда их дела будут переданы в соответствующую службу для реализации приговора. <…> [Смертная казнь в ДНР] предусмотрена через расстрел. Не публично», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев.Live».