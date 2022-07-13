В Волгограде задержали сторонника националистической идеологии с оружием и 3 кг тротила
12:20 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с полицейскими задержали 33-летнего приверженца националистической идеологии. В ходе обысков у него изъяли 3 кг тротила и оружие, сообщает в среду пресс-служба областного УФСБ.
«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУ МВД России по региону выявлен и задержан 33-летний местный житель, приверженец националистической идеологии. В ходе проведения обыска по месту проживания мужчины обнаружены и изъяты 3 кг тротила, корпус гранаты времен ВОВ, ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k, а также два флага со свастикой», — говорится в сообщении.
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