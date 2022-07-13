Запасы пшеницы в мире сократились до минимума за четыре года — отчет Минсельхоза США

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировые запасы пшеницы сократились до 267,5 млн тонн, следует из июльского отчета Министерства сельского хозяйства США «Зерно: мировые рынки и торговля». Это минимальный показатель за последние четыре года.

Согласно подсчетам ведомства, год назад в зернохранилищах мира оставалось примерно на 25 млн тонн пшеницы больше. Ниже нынешнего уровня запасы опускались последний раз в июле 2018 года.

Как отмечается в отчете, глобальное производство пшеницы в июле снизилось за счет падения показателей урожайности не только на Украине, но и в Евросоюзе и Аргентине. Россия и Канада, где прогнозируют хороший урожай, по данным ведомства, пока не компенсируют это падение.