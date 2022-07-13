Андрей Воробьев: Более 800 единиц оборудования поставили в подмосковные медорганизации с начала 2022 года
12:45 13.07.2022
|
Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
«Два ковидных года показали, насколько востребовано все, что связано со здравом, первичным звеном. Нам важно, чтобы высококвалифицированная медицинская помощь была доступна везде - Химки ли это, Красногорск или отдаленные территории Подмосковья. Поэтому мы каждый год строим новые поликлиники и ФАПы, ремонтируем, привлекаем узких специалистов, закупаем медоборудование, - отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Только с начала года поставили 837 единиц современной медицинской техники, из них 18 – тяжелой: рентгеновские и маммографические аппараты, магнитно-резонансные томографы, ангиографы, КТ. Они помогают заботиться о здоровье пациентовпочти в 60 медучреждениях Подмосковья, в том числе в Воскресенской, Щелковской, Реутовской, Балашихинской, Жуковской, Пушкинской и Мытищинской больницах».
В рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена было закуплено видеоэндоскопическое, хирургическое, лабораторное, реабилитационное и другое оборудование.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии получил 5 наркозно-дыхательных аппаратов на сумму 15 млн руб. Также были поставлены 3 УЗИ экспертного класса на сумму более 50 млн руб., позволяющие получать 3D и 4D изображения с высочайшей детализацией и качеством.
В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил новый цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет проводить широкий спектр исследований детям с патологиями и травмами опорно-двигательного аппарата. Также новый рентген-аппарат появился в Серпуховской ЦРБ.
Мониторы пациента отечественного производства, которые позволяют контролировать основные параметры жизнедеятельности «тяжелых» пациентов, поставлены в 20 лечебных учреждений Московской области, в том числе Коломенскую, Одинцовскую, Наро-Фоминскую, Протвинскую и Каширскую больницы.
В Дмитровскую больницу поступило новое оборудование для проведения эндоскопических операций, направленных на улучшение носового дыхания и лечение хронического гайморита. А также новый рентген-аппарат С-дуга, предназначенный для работы в условиях операционных и позволяющий проводить высокотехнологичные операции под рентген-контролем.
В Клинской областной больнице заработал кабинет компьютерной томографии. Он будет использоваться для проведения исследований пациентам Центра амбулаторной онкологической помощи с подозрением на онкозаболевания, а также пациентам по направлениям из поликлиники и стационара с другими диагнозами. А во Фрязинской поликлинике заработал кабинет маммографии.
«Для нас одной из приоритетных задач является оснащение наших организаций современной медицинской техникой. В этом году мы уже приобрели медоборудования на сумму почти 9,9 млрд руб. Всего в этом году планируется установить 122 единицы тяжелого медоборудования», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
НОВОСТИ
- 13:05 13.07.2022
- Конгресс украинцев в суде оспорил решение Канады о передаче турбины для «Северного потока»
- 13:00 13.07.2022
- Бербок назвала тревожным письмо знаменитостей ФРГ с призывом прекратить огонь на Украине
- 12:32 13.07.2022
- Запасы пшеницы в мире сократились до минимума за четыре года — отчет Минсельхоза США
- 12:20 13.07.2022
- В Волгограде задержали сторонника националистической идеологии с оружием и 3 кг тротила
- 12:05 13.07.2022
- Наемники в ДНР будут расстреляны в случае отклонения апелляций — Пушилин
- 12:00 13.07.2022
- Калининград не получал официальных документов о снятии ограничений на транзит грузов
- 11:32 13.07.2022
- ФРГ откажется от угля из РФ 1 августа, от нефти — 31 декабря — советник Шольца
- 11:20 13.07.2022
- Союзные силы продвигаются в направлении Северска и Соледара — Пушилин
- 11:05 13.07.2022
- Товарооборот Китая и России в I полугодии вырос на 27,2%
- 11:00 13.07.2022
- "Роскосмос" откладывает работы по пилотируемым полетам на Луну
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать