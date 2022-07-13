Андрей Воробьев: Более 800 единиц оборудования поставили в подмосковные медорганизации с начала 2022 года

12:45

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



В Московской области продолжается работа по оснащению современной медицинской техникой больниц, поликлиник, амбулаторий.

«Два ковидных года показали, насколько востребовано все, что связано со здравом, первичным звеном. Нам важно, чтобы высококвалифицированная медицинская помощь была доступна везде - Химки ли это, Красногорск или отдаленные территории Подмосковья. Поэтому мы каждый год строим новые поликлиники и ФАПы, ремонтируем, привлекаем узких специалистов, закупаем медоборудование, - отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Только с начала года поставили 837 единиц современной медицинской техники, из них 18 – тяжелой: рентгеновские и маммографические аппараты, магнитно-резонансные томографы, ангиографы, КТ. Они помогают заботиться о здоровье пациентовпочти в 60 медучреждениях Подмосковья, в том числе в Воскресенской, Щелковской, Реутовской, Балашихинской, Жуковской, Пушкинской и Мытищинской больницах».

В рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена было закуплено видеоэндоскопическое, хирургическое, лабораторное, реабилитационное и другое оборудование.

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии получил 5 наркозно-дыхательных аппаратов на сумму 15 млн руб. Также были поставлены 3 УЗИ экспертного класса на сумму более 50 млн руб., позволяющие получать 3D и 4D изображения с высочайшей детализацией и качеством.

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил новый цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет проводить широкий спектр исследований детям с патологиями и травмами опорно-двигательного аппарата. Также новый рентген-аппарат появился в Серпуховской ЦРБ.

Мониторы пациента отечественного производства, которые позволяют контролировать основные параметры жизнедеятельности «тяжелых» пациентов, поставлены в 20 лечебных учреждений Московской области, в том числе Коломенскую, Одинцовскую, Наро-Фоминскую, Протвинскую и Каширскую больницы.

В Дмитровскую больницу поступило новое оборудование для проведения эндоскопических операций, направленных на улучшение носового дыхания и лечение хронического гайморита. А также новый рентген-аппарат С-дуга, предназначенный для работы в условиях операционных и позволяющий проводить высокотехнологичные операции под рентген-контролем.

В Клинской областной больнице заработал кабинет компьютерной томографии. Он будет использоваться для проведения исследований пациентам Центра амбулаторной онкологической помощи с подозрением на онкозаболевания, а также пациентам по направлениям из поликлиники и стационара с другими диагнозами. А во Фрязинской поликлинике заработал кабинет маммографии.

«Для нас одной из приоритетных задач является оснащение наших организаций современной медицинской техникой. В этом году мы уже приобрели медоборудования на сумму почти 9,9 млрд руб. Всего в этом году планируется установить 122 единицы тяжелого медоборудования», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.