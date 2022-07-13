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Бербок назвала тревожным письмо знаменитостей ФРГ с призывом прекратить огонь на Украине

13:00 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала «наивным и тревожным» письмо ряда немецких знаменитостей с призывом к немедленному прекращению огня и переговорам на Украине, отклонив содержащиеся в нем требования.

«Как украинка, я нашла бы это письмо наивным, тревожным и высокомерным, — сказала глава внешнеполитического ведомства ФРГ в опубликованном в среду интервью изданию „Штерн“. — Какое право имеет министр иностранных дел Германии решать за Украину, какую часть ее страны передать, сколько миллионов ее граждан должны подчиниться власти России?».

29 апреля порядка 30 деятелей культуры и искусства, среди которых есть немецкие журналисты, музыканты и артисты, а также один из крупнейших представителей послевоенной немецкой литературы, писатель и драматург Мартин Вальзер, направили открытое письмо канцлеру ФРГ Олаф Шольцу с призывом не поставлять тяжелые вооружения Киеву. Полный текст письма опубликован на сайте немецкого журнала «Эмма». В нем они также призвали сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня и компромисса, который могут принять обе стороны.

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