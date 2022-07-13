Конгресс украинцев в суде оспорил решение Канады о передаче турбины для «Северного потока»

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Всемирного конгресса украинцев (организация признана нежелательной в РФ) подали в Федеральный суд Канады иск с требованием отменить решение о передаче Германии турбины для газопровода «Северный поток».

«Всемирный конгресс украинцев подал в суд, чтобы остановить возвращение турбины», — говорится в сообщении на странице организации в «Фейсбуке» (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В организации указали, что Всемирный конгресс украинцев совместно с Конгрессом украинцев Канады несколько дней назад обратились к канадскому правительству с призывом отменить решение, позволяющее Siemens Canada («Сименс Канада») вернуть в ФРГ отремонтированную турбину для «Северного потока». «Мы также призвали правительство обеспечить, чтобы все санкции, введенные Канадой против России, оставались в силе и значительно усилились. На данный момент наши попытки оказались безуспешными, и у нас нет выбора, кроме как подать в суд. Сегодня в Федеральном суде Канады мы, Всемирный конгресс украинцев, <…> подали иск на судебный пересмотр», — заключили в организации.

В иске содержится требование объявить решение о выдаче разрешения на возвращение турбины необоснованным и отозвать его.