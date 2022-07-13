ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили свыше 350 военных ВСУ в Николаеве — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ высокоточным оружием уничтожили на судостроительном заводе в Николаеве свыше 350 военных ВСУ и 20 единиц военной техники. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаеве уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы „Каховка“, — сказал он.

По словам Конашенкова, также в результате удара ВКС РФ высокоточным оружием по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше десяти единиц автомобильной и специальной техники.