ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили свыше 350 военных ВСУ в Николаеве — МО РФ
13:20 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ высокоточным оружием уничтожили на судостроительном заводе в Николаеве свыше 350 военных ВСУ и 20 единиц военной техники. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаеве уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы „Каховка“, — сказал он.
По словам Конашенкова, также в результате удара ВКС РФ высокоточным оружием по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше десяти единиц автомобильной и специальной техники.
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