0
0
142
НОВОСТИ

ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили свыше 350 военных ВСУ в Николаеве — МО РФ

13:20 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ высокоточным оружием уничтожили на судостроительном заводе в Николаеве свыше 350 военных ВСУ и 20 единиц военной техники. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаеве уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы „Каховка“, — сказал он.

По словам Конашенкова, также в результате удара ВКС РФ высокоточным оружием по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше десяти единиц автомобильной и специальной техники.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 13.07.2022
В ДНР принимают меры для того, чтобы противник не успевал поставлять боеприпасы — Пушилин
0
44
14:12 13.07.2022
В России за сутки выявили 3 929 случаев заражения коронавирусом
0
53
14:00 13.07.2022
ВС России ликвидировали диверсионную группу ВСУ, переброшенную под Харьков
0
104
13:32 13.07.2022
РФ ждет подвижек в ситуации вокруг Калининграда, но пока вопрос не решен — Песков
0
135
13:05 13.07.2022
Конгресс украинцев в суде оспорил решение Канады о передаче турбины для «Северного потока»
0
224
13:00 13.07.2022
Бербок назвала тревожным письмо знаменитостей ФРГ с призывом прекратить огонь на Украине
0
241
12:45 13.07.2022
Андрей Воробьев: Более 800 единиц оборудования поставили в подмосковные медорганизации с начала 2022 года
0
186
12:32 13.07.2022
Запасы пшеницы в мире сократились до минимума за четыре года — отчет Минсельхоза США
0
215
12:20 13.07.2022
В Волгограде задержали сторонника националистической идеологии с оружием и 3 кг тротила
0
196
12:05 13.07.2022
Наемники в ДНР будут расстреляны в случае отклонения апелляций — Пушилин
0
216

Возврат к списку