РФ ждет подвижек в ситуации вокруг Калининграда, но пока вопрос не решен — Песков
13:32 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва ждет подвижек в ситуации с блокировкой транзита в Калининград со стороны Литвы, но пока окончательного решения этого вопроса нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать публикации о том, что ЕС и РФ якобы достигли договоренности о транзите грузов в регион.
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