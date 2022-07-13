ВС России ликвидировали диверсионную группу ВСУ, переброшенную под Харьков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинских вооруженных сил (ВСУ) в населенном пункте Дементиевка Харьковской области, переброшенную туда из Киева. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще десять украинских военнослужащих захвачены в плен», — отметил он.