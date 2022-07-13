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В России за сутки выявили 3 929 случаев заражения коронавирусом

14:12 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 929, летальных исходов из-за ковида — на 42. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 002 случая заражения и 48 смертей, всего с начала пандемии — 18 472 239 и 381 711 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 363 против 3 209 днем ранее, до 17 897 428.

За сутки в России госпитализировали 1 329 заболевших против 1 472 днем ранее (снижение на 10%). Число госпитализаций уменьшилось в 48 регионах и увеличилось в 34, еще в трех ситуация не изменилась.

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