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НОВОСТИ

В ДНР принимают меры для того, чтобы противник не успевал поставлять боеприпасы — Пушилин

14:32 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Донецкой народной Республики (ДНР) принимают меры для того, чтобы противник не успевал доставлять технику и боеприпасы для ударов по городам республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».

«Ситуация остается напряженной, тем не менее наши подразделения принимают ряд дополнительных мер для того, чтобы противник не успевал и доставить технику, орудия и боеприпасы, которые могут полететь по нашим населенным пунктам» — сказал он.

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