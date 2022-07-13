В ДНР принимают меры для того, чтобы противник не успевал поставлять боеприпасы — Пушилин
14:32 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Донецкой народной Республики (ДНР) принимают меры для того, чтобы противник не успевал доставлять технику и боеприпасы для ударов по городам республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».
«Ситуация остается напряженной, тем не менее наши подразделения принимают ряд дополнительных мер для того, чтобы противник не успевал и доставить технику, орудия и боеприпасы, которые могут полететь по нашим населенным пунктам» — сказал он.
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