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НОВОСТИ

В Москве выявили 972 случая заражения коронавирусом

15:00 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 972 против 559 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Таким образом, число заболевших за сутки в городе оказалось максимальным с 7 апреля, когда было выявлено 1 004 инфицированных. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 784 321 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 8 против 13 днем ранее, до 44 287. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 610, до 2 591 312.

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