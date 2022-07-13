Сотрудник Секретной службы США выслан из Израиля после инцидента в Иерусалиме — ТВ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник Секретной службы США, прибывший в Израиль для обеспечения безопасности президента Соединенных Штатов Джо Байдена во время его визита, был задержан после инцидента в Иерусалиме и выслан обратно. Об этом в среду сообщила телекомпания Эй-би-си со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, вечером в понедельник произошел «предполагаемый физический контакт» с участием сотрудника Секретной службы. Израильская полиция задержала и допросила его. В результате он был выслан из страны в Соединенные Штаты. Служба начала расследование и временно отстранила его от работы, отмечает телекомпания.

Байден во вторник начал первое после вступления в должность ближневосточное турне, с 13 по 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.