Под удар ВСУ в пригороде Луганска попал полигон с боеприпасами — МВД ЛНР

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Под удар украинских военных в пригороде Луганска попал полигон, на котором хранились боеприпасы. Об этом корр. ТАСС в среду сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Наше ПВО отработало — сбили практически все ракеты, кроме одной, которая нанесла поражение по полигону, где был склад с боеприпасами. <…> Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на полтора, два, а то и три километра», — сказал он.

В ночь на среду украинские войска выпустили по Луганску девять ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.