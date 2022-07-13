Под удар ВСУ в пригороде Луганска попал полигон с боеприпасами — МВД ЛНР
15:32 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Под удар украинских военных в пригороде Луганска попал полигон, на котором хранились боеприпасы. Об этом корр. ТАСС в среду сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Наше ПВО отработало — сбили практически все ракеты, кроме одной, которая нанесла поражение по полигону, где был склад с боеприпасами. <…> Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на полтора, два, а то и три километра», — сказал он.
В ночь на среду украинские войска выпустили по Луганску девять ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
НОВОСТИ
- 16:12 13.07.2022
- Песков назвал юридическим казусом законопроект на Украине по несуществующей Ичкерии
- 16:00 13.07.2022
- Одна турбина для «Северного потока» на пути в Европу, еще пять доставят в Канаду — СМИ
- 15:12 13.07.2022
- Сотрудник Секретной службы США выслан из Израиля после инцидента в Иерусалиме — ТВ
- 15:00 13.07.2022
- В Москве выявили 972 случая заражения коронавирусом
- 14:32 13.07.2022
- В ДНР принимают меры для того, чтобы противник не успевал поставлять боеприпасы — Пушилин
- 14:12 13.07.2022
- В России за сутки выявили 3 929 случаев заражения коронавирусом
- 14:00 13.07.2022
- ВС России ликвидировали диверсионную группу ВСУ, переброшенную под Харьков
- 13:32 13.07.2022
- РФ ждет подвижек в ситуации вокруг Калининграда, но пока вопрос не решен — Песков
- 13:20 13.07.2022
- ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили свыше 350 военных ВСУ в Николаеве — МО РФ
- 13:05 13.07.2022
- Конгресс украинцев в суде оспорил решение Канады о передаче турбины для «Северного потока»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать