Одна турбина для «Северного потока» на пути в Европу, еще пять доставят в Канаду — СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против «Газпрома», находится на пути в Европу, другие пять доставят в Канаду в течение двух лет для техобслуживания. Об этом в среду сообщила газета «Глоб энд мейл» со ссылкой на источники.

В материале говорится, что Канада договорилась с немецким промышленным гигантом Siemens по вопросу ремонта турбин, принадлежащих России, сделав исключение из положений о санкциях. Соглашение распространяется на период двух лет. В рамках договоренностей Канада получает возможность ввозить и вывозить до шести турбин, хотя ранее власти говорили о возможности вывоза лишь одной турбины. Германская компания, таким образом, отправит пять турбин на объекты Siemens Canada в Монреале для регулярного ремонта и технического обслуживания. После техобслуживания канадская фирма вернет их в Германию. Германское правительство, в свою очередь, передаст их России. Непрямой маршрут передачи турбин позволит Канаде избежать нарушения санкций, пишет газета. При этом канадское правительство сохраняет за собой возможность отозвать разрешение на исключение из санкций.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив в беседе с газетой осудила решение канадских властей и отметила, что доходы от газа и нефти «поддерживают российскую армию», а из-за уступки со стороны канадского правительства возникает «опасный прецедент».