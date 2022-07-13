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Песков назвал юридическим казусом законопроект на Украине по несуществующей Ичкерии

16:12 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридическим казусом и безграмотностью внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании суверенитета самопровозглашенной и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия.

«Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. Это просто юридический казус такой», — отметил в среду в беседе с журналистами представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что соответствующий законопроект с несуществующим субъектом «говорит о качестве законотворческой работы в Верховной раде».

Ранее на сайте Верховной рады Украины появился проект постановления о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия. Его авторами выступили депутаты Александр Гончаренко и Муса Магомедов.

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