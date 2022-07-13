Инфляция в США достигла 9,1% в годовом выражении, это максимум с ноября 1981 года

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребительские цены в США выросли по итогам июня на 9,1% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с ноября 1981 года. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду данные Министерства труда США.

Месяцем ранее, по итогам мая, аналогичный показатель в годовом выражении составлял 8,6%, а по итогам апреля — 8,3%.