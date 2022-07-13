Андрей Воробьев: В Подмосковье в этом году уже благоустроили 90 «народных троп»

16:15

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Губернатор Московской областисообщил, что в Подмосковье в этом году уже благоустроили 90 «народных троп». А всего в 37 городских округах проложат 758 пешеходных дорожек - в тех местах, где они нужны жителям в первую очередь. Работы планируют завершить до 30 сентября.

«В прошлом году мы запустили программу «Народные тропы». Смысл ее - обустроить дорожки, нахоженные жителями, чтобы «срезать» путь до автобусной остановки, школы или больницы. Работа была воспринята на ура, поэтому мы решили ее продолжить, улучшить и даже поменяли название программы - «Пешком». К октябрю сделаем более 750 маршрутов, – сказал Андрей Воробьёв. – В Подмосковье в этом году уже благоустроили 90 «народных троп». Нам важно, чтобы все было комфортно и безопасно, в том числе, путь до почты или магазина. Поэтому программа опирается исключительно на запрос жителей, их предложения».

Общая протяженность пешеходных дорожек составит свыше 173 км. Больше всего их планируют сделать в городских округах: Балашиха – 86, Орехово-Зуево – 82, Щелково – 66, Подольск – 59, Серебряные Пруды - 40.

Так, в Балашихе благоустроят две «народные тропы», которые свяжут микрорайоны Ольгино и Керамик. Общая протяженность дорожек - 520 м. Для жителей это удобный путь до местной поликлиники, Дома культуры, почтового отделения и МФЦ.

В Орехово-Зуеве появится благоустроенная пешеходная дорожка протяженностью 1,6 км. Жители очень просили привести ее в порядок - маршрут связывает микрорайон Парковский, две гимназии, Центр культуры и досуга. Теперь это будет еще и отличный променад вдоль набережной р. Клязьмы.

В Щёлкове было много обращений жителей с просьбой обустроить дорожку от д. 17/1 по ул. Космодемьянская к школе №3. Работы выполнят в третьем квартале этого года.

Также новый пешеходный маршрут появится и в п. Краснознаменский - местные жители смогут с комфортом ходить в храм, расположенный в п. Образцово.

После благоустройства пешеходной дорожки в Подольске станет намного приятнее идти по дворовой территории в сторону Центрального рынка и Торгового центра «Комсомольский». Еще одну «народную тропу» обустроят на ул. Большая Зеленовская, где находится аптека Мособлмедсервиса - жители всего городского округа получают здесь лекарства по льготным рецептам. А новый тротуар длиной 92 м сэкономит время пассажиров, торопящихся на остановку автобуса и станцию МЦД-2 Силикатная.

Все дорожки будут соответствовать стандартам, к примеру, ширина должна быть не менее 2 метров.