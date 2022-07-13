КНДР признала Донецкую Народную Республику — Пушилин
17:00 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что КНДР признала ДНР.
«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику, — написал он в своем телеграм-канале. — Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии».
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