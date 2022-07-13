Сбер и Высшая школа экономики подписали соглашение о сотрудничестве
17:20 13.07.2022
Сбер и НИУ «Высшая школа экономики» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор ВШЭ Никита Анисимов. Соглашение направлено на реализацию совместных проектов образовательного, научного, профориентационного, просветительского и информационного характера.
Стороны намерены сотрудничать в сферах развития научно-исследовательской деятельности, материально-технической инфраструктуры и персонализированной модели обучения.
Планируется создание и развитие информационно-событийных площадок по профориентации и вовлечению студентов ВШЭ в передовые направления развития бизнеса, науки и техники, создание базовой кафедры в передовых областях цифровых и финансовых наук, совместная реализация акселерационных программ по развитию молодежного технологического предпринимательства.
Предполагается совместная работа в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований, исследований в области человеческого капитала и искусственного интеллекта, а также в подготовке информационно-аналитических материалов в области технических, естественных, социальных, медицинских и гуманитарных наук, в том числе с использованием систем обработки и визуализации больших данных. Кроме того, планируется создание и развитие новых образовательных технологий и инновационных цифровых моделей образования.
«В 2022 году мы создаем базовую кафедру Сбера на факультете компьютерных наук НИУ Высшей школы экономики, которая будет агрегировать существующие проекты Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и формировать образовательный контент, доступный для студентов ВШЭ и других вузов-партнеров, – рассказал Герман Греф. – И Сбер заинтересован в расширении сотрудничества – в рамках подписанного соглашения мы будем развивать существующие проекты и создавать новые, например, в сфере устойчивого развития».
«Со Сбером нас связывают давние партнерские отношения. Мы успешно реализуем образовательную программу по финансовым технологиям и анализу данных, – отметил Никита Анисимов. – Вместе будем развивать партнерство в рамках цифровых образовательных продуктов. Уверен, совместная работа в сфере искусственного интеллекта и на других приоритетных для России направлениях даст мощный синергетический эффект».
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