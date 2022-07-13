В Великобритании из-за аномальной жары загорелся военный полигон

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание на военном полигоне произошло в Великобритании в условиях аномальной жары. Об этом в среду сообщил телеканал ITV со ссылкой на представителя оборонного ведомства королевства.

«Пожар возник во время проведения тренировки подразделений британской армии по боевому развертыванию. Возгорание локализовано в пределах опасной зоны полигона, где ведется стрельба боевыми боеприпасами, и которая является недоступной для гражданских лиц», — приводит телеканал заявление представителя Министерства обороны Великобритании подполковника Джулиана Смита.

В воскресенье температура воздуха на юге Великобритании достигла отметки 30° по Цельсию, в понедельник поднялась до 33°, а во вторник столбик термометра поднялся до плюс 36°.

Армейский полигон на равнине Солсбери на юге Великобритании используется британскими военными уже 150 лет. Ранее сообщалось, что на этом полигоне артиллеристы ВСУ проходили курс подготовки для последующего применения британских легких полевых гаубиц L119.