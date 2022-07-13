ЕКА уведомило Роскосмос о прекращении сотрудничества по проекту «ЭкзоМарс-2022»

18:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гендиректор ЕКА уведомил Роскосмос о прекращении сотрудничества в рамках миссии «ЭкзоМарс-2022» из-за сложной геополитической ситуации, прорабатываются варианты возвращения национального оборудования в Россию и Европу. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Роскосмоса.

«12 июля 2022 г. генеральный директор ЕКА в соответствии с решением совета стран — участниц Европейского космического агентства (ЕКА) уведомил госкорпорацию „Роскосмос“ о прекращении со стороны ЕКА двустороннего сотрудничества в рамках миссии „ЭкзоМарс-2022“ в связи со сложной геополитической ситуацией», — сказали в российской госкорпорации.

Там также сообщили, что все научное оборудование подлежит возврату.