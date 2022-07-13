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НОВОСТИ

Суд арестовал Илью Яшина на два месяца

18:30 13.07.2022 Источник: Интерфакс

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу муниципальному депутату Красносельского района столицы, оппозиционеру Илье Яшину, обвиняемому в распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия об избрании Яшину Илье Валерьевичу меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 12 сентября 2022 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Защита Яшина намерена обжаловать это решение.

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