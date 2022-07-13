Суд арестовал Илью Яшина на два месяца
18:30 13.07.2022 Источник: Интерфакс
"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия об избрании Яшину Илье Валерьевичу меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 12 сентября 2022 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.
Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Защита Яшина намерена обжаловать это решение.
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